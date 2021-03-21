Bursa TSYD'de seçim heyecanı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nde olağan genel kurul heyecanı yaşanıyor. 23 Ocak Salı günü yapılacak genel kurulda Vedat Yücebaş ile mevcut başkan Mehmet Ali Ekmekçi'nin listeleri yarışacak.

TSYD Bursa Bursa Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısı 23 Mart Salı günü saat 10.30'da Kültürpark İçi'ndeki Medya Restoran'da yapılacak. Başkan adayı Vedat Yücebaş, kongre sonrası kazananın TSYD Bursa Şubesi'nin olacağını söylerken, yönetime, meslektaşlarının yaşadığı sorunlara bir nebze olsun çözüm bulmak için aday olduklarını belirtti. Bursaspor'un iç ve dış saha maçlarını takip eden meslektaşlarının özellikle deplasman maçlarına gitme noktasında sorunlar yaşadığını ifade eden Yücebaş, bu çerçevede günübirlik gidilebilecek maçlar için "deplasman aracı" uygulaması başlatmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uygun fiyata tatil

Sürekli yoğun bir tempoyla çalışan ancak bu çalışmanın karşılığını maddi olarak yeterince alamayan, bu nedenle de tatil yapamayan üyelerimizin uygun fiyatta tatil yapabilmeleri için girişimlerde bulunacaklarının da altını çizen Yücebaş, "Üyelerimizin en az 1 hafta uygun fiyatlarla tatil yapabilmelerini hedefliyoruz. Pek çok meslektaşımız ekipmanlarını kendileri alıyor. Bu çerçevede meslektaşlarımızın fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar ve kamera gibi ekipmanlara uygun fiyatlarda ulaşabilmesi için de girişimcilerimiz olacak" dedi.

Seminer ve söyleşiler

Vedat Yücebaş, genç gazetecilerin gelişimlerine katkı sağlayacak uzman kişilerin katılacağı seminerler de organize etmeyi planladıklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Ayrıca Türkiye'nin hatta dünyanın yakından tanıdığı spor insanlarıyla ya bizzat davet edip ya da dijital imkanlardan yararlanarak tüm üyelerimizin izleyebileceği söyleşiler düzenleyeceğiz. Statta basın tribününde emek veren ağbilerimizin, arkadaşlarımızın haklarını da savunmak boynumuzun borcu. Stat çalışanlarının ücretlerini Bursaspor ödemek zorunda ama buna sessiz kalmamız mümkün değil. Bu arkadaşlarımızın ücretlerinin ödenmesi için kaynak bulacağız."

TSYD Bursa Dergisi

TSYD Bursa Şubesi'nin yaşayan bir yer olmasını çok arzu ettiklerini anlatan Yücebaş, Bursa'daki spor organizasyonlarının yer alacağı TSYD Bursa Dergisi hazırlama düşüncelerinin olacağını ayrıca kentteki çeşitli kurum ve kuruluşlardan, mağazalardan, hastanelerden, otellerden, restoranlardan ve benzeri yerlerden üyelere özel indirimler almaya çalışacaklarını sözlerine ekledi. Vedat Yücebaş, diğer aday Mehmet Ali Ekmekçi'yi ile tatlı bir rekabet içinde olduklarını vurgulayarak, "Bizim 'daha iyi bir yönetim' iddiamız var. Kongre sürecinin dostça geçmesini arzu ediyorum. Kongrenin ilk toplantıda olmasını arzuluyoruz. Bu nedenle tüm üyeleri ilk oturumun yapılacağı 23 Mart Salı günü kongreye bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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