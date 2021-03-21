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NestléWaters’dan Dünya Su Günü’nde sürdürülebilir su kaynakları için “Suya değer verelim” çağrısı

İHA

NestléWaters’dan Dünya Su Günü’nde sürdürülebilir su kaynakları için “Suya değer verelim” çağrısı

Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi, 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada suyun ve temiz bir dünyanın gelecek nesiller için en önemli miras olduğunun altını çizdi.
Birleşmiş Milletler, 2030 yılında küresel su arzının yüzde 40 üzerinde olacağını öngörüyor. Dünya genelinde 630 milyondan fazla kişinin temiz suya erişimi bulunmuyor. Ambalaj atıkları, bilinçsiz kullanım gibi türlü sebeplerden bugün 2,4 milyar kişi sağlıklarını riske atacak derecede kirli su kullanmak zorunda kalıyor. Hal böyleyken, Birleşmiş Milletler, her yıl 22 MartDünya Su Günü’nde, bu sorunlar konusunda farkındalık oluşturacak, tedbirler almak için harekete geçirecek çalışmalar yürütüyor. Her yıl farklı bir tema çerçevesinde yürütülen çalışmaların bu yılki teması “Value forWater Su Değeri” olarak belirlendi.
Birleşmiş Milletlerin bugüne özel,suyun korunmasının ve yönetiminin yanı sıra iklim değişikliğine sebep olan tüm nedenlerin de bertaraf edilmesi için dünya genelinde yürüttüğü çalışmalara destek veren NestléWaters’ın Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi,şirketin bu konudaki vizyonu ile yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
“Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu”
Suyun ve temiz bir dünyanın gelecek nesiller için en önemli miras olduğunun bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen Beneventi, Nestlé Watersolarak bu mirasın korunmasında bütünsel bir bakış açısıyla önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirtti. Beneventi sözlerine şöyle devam etti: ”Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu. Nestlé Waters olarak Dünya Su Günü’nü, bu sorumluluk farkındalığını oluşturmak için bir vesile olarak görüyoruz. Şirketimizin ‘kaliteli ve sağlıklı nesiller’ vizyonundan aldığımız güçle, sadece suyu değil geleceği koruma anlayışıyla tüm faaliyetlerimizde çevresel etkilerimizi en aza indirmeye çalışıyoruz.”
“Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için ortak hareket etmek önemli”
Lider ambalajlı su markalarını en sağlıklı, doğal ve güvenilir şekilde tüketicilere ulaştırmanın büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Beneventi, bu sorumluluğun en önemli kısmının ise su kaynaklarının yönetimi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye su kaynakları açısından, dünya geneline kıyasla çok şanslı bir ülke.Ancak mevcut zenginliği korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemli. Nestlé Waters olarak işimizi yürütürken en büyük hedefimiz sürdürülebilir bir iş modelini uygulamak ve uzun yıllar bunu koruyabilmek.2025 yılına kadar bütün dolum tesislerimizin Su Koruyuculuğu Sertifikası (Alliancefor Water StewardshipAWS) ile sertifikalandırılarak, tüm dünyada su kaynaklarının korunmasında lider bir rol üstlenmek ve iyi bir su yönetiminin mümkün olabileceğini göstermek için çalışıyoruz. Su ve çevreyle ilgili konuların çözüme ulaşmasında, çok paydaşlı yaklaşımla sonuca gitmeyi kendimize hedef olarak seçtik. Son 10 yılda paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz farklı projelerle yaklaşık 500 milyon litre suyun doğada kalmasına katkıda bulunduk.”
Gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakmanın kolektif bir çaba gerektirdiğinin de altını çizen Beneventisözlerine şöyle devam etti: “Bu konuda sadece faaliyet gösterdiğimiz alanlarda en iyi su kaynakları yönetimi uygulamalarını hayata geçirmekle kalmayıp, tüm sektörü teşvik etme sorumluluğunu da üstleniyoruz ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar da yürütüyoruz. Bu amaçla global olarak 2018’de Dünya Su Günü’nün bu yılki teması ile de çok örtüşen CaringforWater inisiyatifini başlattık. Bu inisiyatif, toplumsal yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklı nesillere katkıda bulunmak misyonuyla aksiyonlar alıyor.”
Ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı
Nestlé Waters sürdürülebilir bir gelecek ve sağlıklı bir dünya kurulmasına yardımcı olma taahhüdü çerçevesinde yenilikçi, yüzde 100 sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir kaynaklardan yapılmış ambalajlar konusunda da öncülük yapıyor. Halihazırda yüzde 100 geri dönüştürülebilir şekilde dizayn edilen PET şişelerinin yanı sıra, her yıl ambalajlarında kullandığı geri dönüştürülmüş PET (rPET) kullanım oranını artırıyor. Şirket bu doğrultuda 2020 yılında yüzde 50’si geri dönüştürülmüş ambalajlara geçişi başlattı. Döngüsel ekonomiye de destek veren şirket, Nestlé Waters Türkiye, son 5 yılda gerçekleştirilen yüzde 40 ambalaj azaltımı çalışmaları ile 200 bin adet ağaç eşdeğeri sera gazı salımı engellenmiş oldu.

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