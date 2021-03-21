

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Aytuğ Ekti, Duhan Köyiçi

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Birkan Batuk, Peters 5, Shayok 32, Bircevic 9, Kadji 12, Ömer Can İlyasoğlu, Munford 11, Ender Arslan, Oğuz Savaş 10, Can Maxim Mutaf, Metin Türen 2

HDİ SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam 4, Wright 12, Saldivar 19, Kairys 18, Leissner 6, Efe Beşok 1, Ekrem Sancaklı, Harun Apaydın, Akif Egemen Güven 4, Macura 11

1. PERİYOT: 23-13

DEVRE: 44-35

3. PERİYOT: 58-58ING Basketbol Süper Ligi´nin 25. hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor´u 81-75 mağlup etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede, 5. dakika ev sahibinin 7-4´lük üstünlüğü ile geçildi. Shayok ve Oğuz´un üst üste sayıları sonrası, skor avantajını artıran Bursa ekibi, skoru 15-9´a çekti. Pota altından Oğuz ile etkili olmaya devam eden Frutti Extra Bursaspor, farkı çift hanelere götürerek ilk periyodu 23-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Bursa temsilcisi, Munford, Metin ve Kadji´nin sayıları sonrası 13. dakika geride kalırken farkı 19´a yükseltti: 35-16. Çeyreğin sonuna doğru Afyon ekibinin farkı azaltma çabaları sonuç vermesine karşın, Bursa ekibi soyunma odasına 44-35´lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte etkili olan Afyon ekibi, Kairys ve Saldivar´ın sayılarıyla skoru 44-41´e getirdi. Ardından savunma sertliğini de artıran konuk ekip, yine aynı ikilinin sayılarıyla bu kez 23. dakikada 44-45 öne geçti. Shayok´un dış isabetiyle nefes alan Bursa ekibine karşı, Afyon temsilcisi Saldivar ile cevap verirken, skor üstünlüğünün sürekli olarak el değiştirdiği bu bölümde son periyoda 58-58´lik eşitlikle girildi.

Son periyodun başında konuk ekip farkı 4´e çıkararak durumu 58-62´ye getirdi. Ancak, bu andan sonra toparlanan Frutti Extra Bursaspor, Shayok-Kadji ikilisiyle oyun üstünlüğünü yeniden eline aldı ve Peters´ın dış atış isabetiyle 33. dakikada skoru 70-62´ye getirdi. Afyon ekibinin dönüş çabaları sonuç vermezken, Bursa temsilcisi parkeden 81-75 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2021-03-21 22:15:05



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