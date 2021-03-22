Bursaspor, Play-Off barajına 2 puan daha yaklaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 25 hafta sonunda 10 puan uzağında kaldığı PlayOff barajını, geçen hafta 1, Adanaspor maçı sonrası da 2 puan daha yaklaşarak 7’ye indirdi.

TFF 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor’u 30 mağlup eden Bursaspor’da moraller yerine geldi. Milli araya galibiyetle giren yeşilbeyazlı takım, PlayOff barajına bir adım daha yaklaştı. 25 hafta sonunda hedefinden 10 puan geride kalan Bursaspor, Ankaraspor galibiyeti sonrası 9’a, Adanaspor’u mağlup ettikten sonra da 7’ye düşürdü. Puanını 40’a yükselten yeşilbeyazlılar, 47 puanla 6. sırada bulunan İstanbulspor’u takibini sürdürdü. Bursaspor kalan 7 maçında, Altay, Bandırmaspor, İstanbulspor ve Keçiörengücü ile Bursa’da karşı karşıya gelirken, Ümraniyespor, Samsunspor ve Eskişehirspor’la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

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