Emirhan Aydoğan 10 gole doğrudan katkı sağladı

Bursaspor’un deplasmanda Adanaspor’u 30 mağlup ettiği maçta bir gol ve bir de asiste imza atan Emirhan Aydoğan, bu sezon takımı adına 10 gole doğrudan etki sağladı.
TFF 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor’u 30 mağlup eden Bursaspor’da Emirhan Aydoğan ismi ön plana çıktı. Yeşilbeyazlı takımın zorlu deplasmandaki ilk golünü atan 24 yaşındaki futbolcu, üçüncü golün de asistini yaptı. Bu sezon toplamda 7 gole ulaşan Emirhan Aydoğan, asist sayısını da 3’e çıkarttı. Yeşilbeyazlı takımın bu sezon attığı 10 gole doğrudan etki sağlayan Emirhan, Adanaspor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Emirhan Aydoğan, Bursaspor’un iç sahada oynayacağı Altay maçında forma giyemeyecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.