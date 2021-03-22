Bursaspor bu sezon bir ilki gerçekleştirdi

Bursaspor, TFF 1. Lig’de bu sezon ilk kez bir takıma iki maçta da puan kaybetmedi. Yeşilbeyazlı ekip, Bursa’da 10 yendiği Adanaspor’u deplasmanda da 30 mağlup etmeyi başardı.

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Adanaspor’u 30 yenen Bursaspor, bu sezon bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Sezonun ilk yarısında da rakibini 10 mağlup eden yeşilbeyazlı takım, ilk kez bir takıma iki müsabakada da puan kaybetmemiş oldu. Bu haftaya kadar oynadığı tüm rakiplerine puan kaptıran Bursaspor, Adanaspor karşısında bu zinciri kırdı. Bursa ekibi ayrıca iki maçta da rakibinden gol yemeyerek başka bir ilke daha imza attı.

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