Bursaspor, Play-Off umutlarını artırdı



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Adanaspor galibiyetiyle yeniden Play-Off umutlarını artıran Bursaspor, son haftalarda yakaladığı ivme ile öne çıktı.

Spor Toto 1'inci Lig´de son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Bursaspor, Play-Off´a ilişkin umutlarını da artırdı. Ligde son olarak Adanaspor deplasmanından 3-0´lık net bir galibiyet ile dönen Bursa temsilcisi, Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını da 7´ye düşürdü. Bu hafta, 3'üncü basamakta yer alan Altay´ı ağırlayacak Bursa ekibi, sahasında sezonun en kritik mücadelelerinden birine çıkacak.

GOLLÜ GALİBİYETLER

Rakiplerinin puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçerek, Play-Off yolunda bir adım daha atan Bursa ekibi; son 4 haftada 3'üncü galibiyetini elde etti. Bu süreçte yalnızca, 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda Boluspor´a kaybeden Bursaspor; Akhisarspor, Ankaraspor ve Adanaspor´a karşı 3´er gollü galibiyetler aldı. 3 maçlık gol hasretini, bu süreç ile sonlandıran Bursa temsilcisi, ligdeki gol sayısını 45´e çıkardı.

DEPLASMANDA DA GOLCÜ

Bursaspor, Adanaspor mücadelesiyle birlikte 3 maçlık deplasman fobisine de son verdi. Önceki 3 dış saha maçının tamamında sahadan mağlubiyetle ayrılan Bursa temsilcisi, Adana deplasmanında zinciri kırdı. Deplasmanlarda 18 puanı ile bu alanda en başarılı 10'uncu ekip olmasına karşın, hücum performansıyla öne çıkan Bursaspor, 22 golle dış sahada Altınordu´nun ardından en golcü takım oldu.

BERAT, 14'ÜNCÜ OYUNCU OLDU

Adanaspor karşısında maçın skorunu belirleyen golü kaydeden 19 yaşındaki Berat Altındiş, Bursaspor´da bu sezon ligde gol sevinci yaşayan 14'üncü farklı oyuncu oldu. Emirhan Aydoğan gol sayısını 7´ye yükseltirken, Burak Altıparmak da bu sezon 2'nci kez rakip fileleri havalandırdı. Bursaspor´da Emirhan ve Burak Kapacak, 7´şer golle takımının en golcü isimleri konumunda yer alıyor.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-22 09:48:25



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