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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa’da kurulacak

İHA

Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa’da kurulacak

Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği’ne üyelik için çalışma başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı’nı Bursa’da kuracak. Dünyada sadece 92 örneği bulunan Karanlık Gökyüzü Parkı’nda Samanyolu gözlemi etkinlikleri, eğitim çalışmaları ve sportif etkinlikler yapılacak.
Gelişen teknoloji, nüfus artışı, tüketim gibi faktörler dış aydınlatmanın elektrik tüketimindeki payını her geçen gün artırırken, son yıllarda ışık kirliliği de önemli bir çevre sorunu olarak öne çıkmaya başladı. Kullanılmayan alanların aydınlatılması, kullanılan alanlarda gereğinden fazla aydınlatma yapılması tüm dünyada enerji tüketim maliyetlerini artırırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Amatör Astronomi Derneği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği işbirliğiyle Türkiye’de ilk defa Bursa’da ışık kirliliği ölçümleri yapıldı. Kent nüfusunun yüzde 90’ının yaşadığı bin 21 farklı noktada yapılan ışık kirliliği ölçümlerinin sonucunda ışık kirliliği haritası oluşturuldu. Haritada yeşil renkler ışık kirliliği yoğunluğunun en fazla olduğu, mavi renkler ışık kirliliği yoğunluğunun azalmaya başladığı noktalar olarak öne çıktı.
Işık Kirliliği Araştırma Projesi sonuç raporunda, 2016 yılında güncellenen ABD Hava Kuvvetleri Savunma Meteoroloji Uydusu Programı ile yeryüzünün uzaydan elde edilen gece görüntüleri kullanılarak elde edilen bilimsel verilere de yer verildi. Bu verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 97,8’i ışık kirliliği altında yaşıyor ve nüfusun yüzde 49,9’u Samanyolu'nu hiç görmüyor.

Karanlık Gökyüzü Parkı
Bir taraftan ışık kirliliğine yol açan etkilerin belirlenmesi ve kirliliğin öne geçilmesi için çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Işık Kirliliği Haritası’na göre Bursa’da kirliliğin en az olduğu bölgeye Karanlık Gökyüzü Parkı kazandırmak için çalışmalara başladı. Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği’nin belirlediği standartlara uygun olarak Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı’nın Bursa’ya kazandırılması amaçlanıyor. Dünyada sadece 92 örneği bulunan Karanlık Gökyüzü Parkı projesinin ışık kirliliğinden en az etkilenen İnegöl ilçesi Başalan Yaylası’na kazandırılması hedefleniyor. Karanlık Gökyüzü Parkı ile turizmin çeşitlendirilmesi ve macera turizmine yönelik çalışmalar için tematik bir gözlem parkı oluşturulacak. Başalan Yaylası’nın doğal dokusu korunarak uygulanması öngörülen proje kapsamında park kamu erişimine açık olarak hizmet verecek ve bu parkta çeşitli gökyüzü gözlemi etkinlikleri, eğitim çalışmaları ve spor etkinlikleri yapılacak.
Bu arada Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı’nın Bursa’ya kazandırılmasına yönelik atılacak adımlar Büyükşehir Belediyesi’nin mart ayı meclis toplantısı ikinci oturumunda gündeme geldi. Bursa’nın Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği’ne üye olmasına yönelik çalışmalara başlanması mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın küresel bir sorun halini aldığı günümüzde çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini söyledi. Işık kirliliğinin de önemli bir çevre sorunu olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Son zamanlarda en fazla konuştuğumuz konu su tasarrufu, enerji tasarrufu. Işık kirliliği konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğimiz bu proje aynı zamanda turizm açısından da kentimize çeşitlilik kazandıracak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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