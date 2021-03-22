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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müzikolik’te kabak kemane gecesi

İHA

Müzikolik’te kabak kemane gecesi

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Müzikolik” programına konuk olan kabak kemane sanatçısı Uğur Önür, kabak kemane ve halk müziği icra etmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Önür, sergilediği performansla da izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.
Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün çevrimiçi düzenlediği, “Müzikolik” programı, müziğin farklı tınılarını ve enstrümanlarını sanatseverlerle buluşturuyor. Müzikolik programına bu kez, kabak kemanenin önemli isimlerinden biri olan Uğur Önür konuk oldu. Flüt sanatçısı Cem Önertürk’ün keyifli sunumuyla gerçekleşen etkinlikte kabak kemane sanatçısı Uğur Önür, müzik kariyeri ve kabak kemane hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Önür, halk müziği ve kabak kemane icra etmek isteyenlere de önemli tavsiyelerde bulundu. Enstrümanların birbirine katkısı olduğunu belirten Uğur Önür, “Örneğin yaylı bir enstrüman kullanımının, kişinin nefesli ya da mızraplı enstrüman çalabilmesine de önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi. Türkiye’de müzikte ayrım olduğunu da dile getiren Önür, bu ayrımların müzisyenlerin bir araya gelip müzik yapmasına müsaade etmediğini ifade etti. Önür, “Türk Halk Müziği de, Türk Sanat Müziği de aslında aynı müzik. Müzik birdir, önemli olan müziğin ifade şeklidir. Batı müziğinde kullanılan teknikler kendiliğinden ortaya çıkmadı. O dönem yaşayan halklardan alınan tekniklerle ortaya çıktı. Bizde de aynı şekilde. Batı müziğiyle yetişen insanların, Türk müziğine sırtını dönmemesi gerekiyor. Bizim de ufkumuzu aşmak, orkestralar içinde yer almak adına kendimizi o yönde geliştirmemiz gerekiyor. Birbirinden ayrı tutamayız. İkisi de birbirinden etkilenecek müzikler ki birleştirme çalışmaları yapılıyor” şeklinde konuştu. Karahisar Kalesi, Güle Çıktım Gülmedim ve Çekemedim Akça Kızın Göçünü adlı eserleri de hem çalıp hem seslendiren Uğur Önür, sergilediği kabak kemane performansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Etkinliği izlemek isteyen sanatseveler, www.youtube.com/NiluferSanat kanalından
“Müzikolik” programına erişebilir.

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