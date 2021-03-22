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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hollanda inşaat sektörü için fırsat taşıyor

İHA

Hollanda inşaat sektörü için fırsat taşıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında 'Hollanda Pazarı ve Ticaret Fırsatları’ programı gerçekleştirildi. Lahey Ticaret Müşavir Yardımcısı Aşkın Pekel, 1.5 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip Hollanda’nın konut arzı açığı sebebiyle inşaat sektörü için büyük fırsatlar taşıdığını söyledi.
BTSO tarafından Temmuz ayından bu yana düzenlenen webinarlar serisinin 36.’sı ‘Hollanda Pazarı ve Ticaret Fırsatları’ programıyla devam etti. Programa, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Lahey Ticaret Müşavir Yardımcısı Aşkın Pekel ve Deventer Ticaret Ataşesi Volkan Ümit Takış ile iş dünyası temsilcileri katıldı. Türkiye ve Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin 4 asır öncesine dayandığını kaydeden Cüneyt Şener, “Bursa’mızın Hollanda ile ticari ilişkilerine baktığımızda kentimizde Hollanda sermayeli 15 firma bulunuyor. Hollanda’ya ihracat gerçekleştiren Bursalı işletme sayısı ise 600. Oda olarak üyelerimizin ihracat pazarlarında daha etkili oyuncu olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Lahey Ticaret Müşavir Yardımcısı Aşkın Pekel, Hollanda’nın doğrudan yabancı yatırımlar noktasında dünyanın önde gelen ülkelerden birisi olduğunu ifade etti. Pekel, “Hollanda’da gelişmiş telekomünikasyon ve ulaşım alt yapısı, hizmet odaklı iş kültürü, yenilikçi hizmetlerin sunumu, kalifiye insan gücünün bulunması, yabancı firmaların teveccühünü artıran sebeplerdir. Özelikle Brexit ile kara Avrupası’nda kalmak isteyen firmalar, merkezlerini Hollanda’ya taşıdılar” dedi.
Hollanda’nın ülkesine gelen yatırımcılar noktasında farklı sektörlere özel destekler verdiğini belirten Pekel, “Belli başlı sektörlerden yatırım için gelirseniz, o zaman Hollanda’da resmi kurumların ve iş ortaklarının desteğini arkanızda hissedebilirsiniz. Bu sektörler yaşam bilimleri ve sağlık, tarım, gıda, bilgi teknolojileri, kimya, enerji, finans, uzay ve havacılık ile inovasyon. Bu 89 grupta yatırım planlayan firmaların özellikle Hollanda yabancı yatırım ajansında turuncu halı politikasından faydalanıyor. Yatırım ajansının İstanbul’da ofisi de bulunuyor. Hollanda’da destek konusunda ArGe’ye ağırlık veriyor. ArGe yatırımı yapılacaksa finansal işlemlerinin vergiden düşürülmesi, istihdam giderleri teşviki gibi destekler sunuyor” şeklinde konuştu.
Pekel, Türkiye’de 3 bine yakın Hollandalı firmanın faaliyette olduğunu söyledi. İnşaat sektörü açısından Hollanda’nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Pekel, Hollanda’da 2016 yılından bu yana ciddi bir konut arzı açığı olduğuna dikkat çekti. Türkiye’deki inşaat sektörü temsilcileri için Hollanda’nın fırsat taşıdığını söyleyen Pekel, “Bu konut arzı açığının sebebi, inşaat malzemeleri konusunda bazı çevresel düzenlemelerdir. Yılda 75 bin konut arzı olması gerekiyor. Bu 56 senedir karşılanamıyor. Dolayısıyla ciddi bir konut arzı açığı oluştu. Sektör temsilcileri, emlakçılar, kiracılar ve ekosistem içindeki gruplar örgütlenip bu konuda lobi üzere faaliyete geçtiler. Yakın dönemde konut alanında ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. İnşaat sektörü için Hollanda’da ciddi bir fırsat var. Bizim hedefimiz firmalarımızı doğru yönlendirmek. Pazara girişlerinde doğru ipuçları vermek. Organizasyondan dolayı BTSO’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Deventer Ticaret Ataşesi Volkan Ümit Takış, 1.5 trilyon dolarlık bir ticaret ülkesi olan Hollanda pazarından Türkiye’nin aldığı payın yüzde 1 olmadığını söyledi. Takış, pandemi sürecine rağmen Hollanda ile Türkiye ihracatında büyük bir düşüşün yaşanmadığını belirtti. Türkiye’den iş insanlarının pandemi öncesinde Hollanda’ya sürekli iş gezileri düzenlediğini belirten Takış, COVID19 salgını sonrasında tekrar bu trafiğin artacağını dile getirdi. Türkiye ve Hollanda arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını hedeflediklerini söyleyen Takış, “Dünya ticaretini tanımak ve dünyayı tanımak için Hollanda’da yer almak şart. Hollanda’da 2.5 yıllık görev sürem boyunca, doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye’den yatırım yapan firmalarımız oldu. Gelip de pişman olan ve geri dönen şu anlık yok” dedi.
Türkiye’nin Hollanda’ya yaptığı en önemli ihracat kapısından birisinin otomotiv yan sanayisi olduğunu kaydeden Takış, “Hollanda’da 2030 yılından itibaren içten yanmalı motorlar yerine tamamen elektrikli motorlara piyasanın çevrilmesi gündemde. İçten yanmalı motorların tamamen satışının yasaklanması bekleniyor. Girişimcilerimiz, bu noktada yapacağı çalışmalarla 515 milyar dolarlık pazardan pay alma fırsatımız da önümüzdeki dönemde olur” diye konuştu.
Takış, Türk firmalarının Hollanda’da online platformlardan mutlaka faydalanması gerektiğini belirterek, “Mağazaların kirası oldukça yüksek ve en az iki kişi çalışması gerekiyor. Mağazanın aynı zamanda merkezi bir yerde olması gerekiyor. Artık mağazalar kapanıyor ya da küçülüyor. Online ortamlarda yer almak daha isabetli bir karar olacak” şeklinde konuştu.

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