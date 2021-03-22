Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde aşırı sis nedeniyle yoldan çıkan cip, takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Ali Kemal Akıskalı (79), tedaviye alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Deydinler ve Maden mahallelerini bağlayan yolda meydana geldi. Maden Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Ali Kemal Akıskalı'nın sürücüsü olduğu 16 U 4151 plakalı cip, sis nedeniyle yoldan çıktı. Takla atarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlanan cip, ters döndü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-22 11:18:48



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