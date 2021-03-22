Bursa'da 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 33 şüpheli tutuklandı

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Semih ŞAHİN / BURSA, (DHA)BURSA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 48 şüpheliden 33´ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11 kilo 100 gram metamfetamin, 4 kilo 400 gram kokain, 3 kilo 600 gram bonzai, 3 kilo 600 gram esrar, 39 uyuşturucu hap, bir miktar eroin, 1 hassas terazi, 10 ruhsatsız tabanca, 29 mermi, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. 48 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 15 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-03-22 12:01:59



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