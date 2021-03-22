FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Muammer İRTEM / BURSA, (DHA)BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/ PDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında bir mahrem imam ve bir astsubayın bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, `Semih´ kod adlı örgüt üyesi Necati U.'da bulunan materyallerden yola çıkılarak 10 şüphelinin daha gözaltına alınmasına karar verildi. Bursa'daki bazı ankesörlü telefon hatları ve büfe telefonlarından arandıkları belirlenen biri mahrem imam, biri astsubay, 6'sı kapatılan askeri okul öğrencisi, 2'si askeri okullara yerleştirilmesi planlanan toplam 10 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri, Bursa ve İstanbul'da operasyon başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-03-22 14:02:22
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