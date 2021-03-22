Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı Polisin uzun süren ikna çabası, anne ve kızını sakinleştirmeye yetmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı Polisin uzun süren ikna çabası, anne ve kızını sakinleştirmeye yetmedi

İHA

Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı Polisin uzun süren ikna çabası, anne ve kızını sakinleştirmeye yetmedi

Bursa’da bankaya maskesiz girmek isteyen anne kız ortalığı birbirine kattı.
Olay Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan banka şubesine maskesiz girmek isteyen Nurdan B. ile annesi Gülcan B. maskelerini takmayınca, bankada görevli güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, anne ve kızını maske takmaları hususunda ikaz etti. Aksi takdirde cezaî işlem uygulanacağını ifade eden ekiplere, Nurdan B. ile annesi Gülcan B. direnmeye devam etti. Ekipler bu sefer anne kızı idarî işlem yapmak için emniyete götürmek istedi, fakat Nurdan B. ile annesi Gülcan B. polis otosuna binmeyi reddetti.
Ekipler Nurdan B.’yi araca binmesi için ikna etmeye çalışırken, Nurdan B.’nin söyledikleri pes dedirtti. Polise, "Sizinle işim yok, bırakın bizi gidelim. Biz buraya nereden geldik? Maske cezası yazacaksanız yazın, sonra bırakın gidelim’ diyen Nurdan B, daha sonra kadın polis memuruna, "Kadının kadını tutması lazım, beni bırak. Kadın kadını tutarsa erkekler geride durur" diyerek kendisine destek olmasını istedi.
Polis memurlarının sabrını takdir eden vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. Polis memurlarının yaklaşık 40 dakika süren ikna çabasının sonunda Nurdan B. ile annesi Gülcan B. polis otosuna binmeye ikna edildi. Anne kız ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
YEREL HABERLER Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, ...
Ters yöne giren otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Ters yöne giren otomobil, hafif ticari araçla ...
FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı
YEREL HABERLER FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı
Koronadan ölen sağlık kahramaları için fidan diktiler
YEREL HABERLER Koronadan ölen sağlık kahramaları için fidan ...
Medicana’dan minik sporculara beslenme semineri
YEREL HABERLER Medicana’dan minik sporculara beslenme semineri
Bursa’da kaza: "Ters yöne girdi, hayatından oldu"
YEREL HABERLER Bursa’da kaza: "Ters yöne girdi, hayatından oldu"
İklim değişikliği kayak sezonunu ileri kaydırdı Sezon uzamasına rağmen Uludağ’daki tesislerini kapatan işletmeciler kayakseverleri mağdur etti Kar kalınlığının 1.5 metreye ulaştığı Uludağ’da valilik sezonu 31 Marta kadar uzatmasına rağmen, tesislerini kapatıp giden otel işletmecileri binlerce kayakseveri mağdur etti Hafta sonu kayak yapmak için Uludağ’ı tercih eden tatilciler, uzatma kararına rağmen kapanan tesisler yüzünden kayak yapamadan dönmek zorunda kaldı
YEREL HABERLER İklim değişikliği kayak sezonunu ileri kaydırdı Sezon ...
Bursa'da 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 33 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 33 şüpheli ...
Karacabey’e ikinci Tarım Parkı geliyor
YEREL HABERLER Karacabey’e ikinci Tarım Parkı geliyor
Yenişehir yeşillenecek
YEREL HABERLER Yenişehir yeşillenecek
Bursa polisinden büyük narkotik operasyonu; 33 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa polisinden büyük narkotik operasyonu; 33 kişi ...
Orhaneli’de sahipsiz köpekler toplandı
YEREL HABERLER Orhaneli’de sahipsiz köpekler toplandı
Bursaspor'da Emirhan Aydoğan'ın yıldızı parlıyor
YEREL HABERLER Bursaspor'da Emirhan Aydoğan'ın yıldızı parlıyor
Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sis nedeniyle yoldan çıkan cip takla attı, sürücüsü ...
Yazar Hocaoğulları, FETÖ'nün 2023 oyunlarına karşı "2023 hareketi" başlattı
YEREL HABERLER Yazar Hocaoğulları, FETÖ'nün 2023 oyunlarına karşı ...
Hollanda inşaat sektörü için fırsat taşıyor
YEREL HABERLER Hollanda inşaat sektörü için fırsat taşıyor
Büyükşehir’den ödüllü hikaye yarışması
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ödüllü hikaye yarışması
Sadettin Akkoyunlu: “Tarımsal reforma sahip çıkacağız”
YEREL HABERLER Sadettin Akkoyunlu: “Tarımsal reforma sahip ...
YIL-MEK’te yüz yüze eğitimler başladı
YEREL HABERLER YIL-MEK’te yüz yüze eğitimler başladı
Müzikolik’te kabak kemane gecesi
YEREL HABERLER Müzikolik’te kabak kemane gecesi
AK Parti Bursa teşkilatları tarihe güne hazır
YEREL HABERLER AK Parti Bursa teşkilatları tarihe güne hazır
Osmangazili judocular tatamide zirveye çıkacak
YEREL HABERLER Osmangazili judocular tatamide zirveye çıkacak
Osmangazi’den Orhangazi’ye çocuk parkı
YEREL HABERLER Osmangazi’den Orhangazi’ye çocuk parkı
Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa’da kurulacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa’da ...