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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Taban, engelli öğrencilerle pasta kesip, film seyretti

İHA

Başkan Taban, engelli öğrencilerle pasta kesip, film seyretti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İNESMEK Mutfağında down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi. öğrencilerle yemek yiyip pasta kesen ve ardından kendileri için özel hazırlanan film gösterimine katılan Taban, “Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır” dedi.
İnegöl Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenledi. 13 down sendromlu öğrenci, Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı programda önce İNESMEK Mutfağının konuğu oldu, ardından da kendileri için özel olarak hazırlanan animasyon filmini izleyerek eğlenceli bir gün geçirdiler.
Engelsiz Yaşam Merkezinin 13 down sendromlu öğrencisi Başkan Taban ile bir araya geldi. Öğrenciler için özel bir menü hazırlayan İNESMEK Mutfağı, ayrıca bu özel gün münasebetiyle pasta da keserek öğrencilere sürpriz yaptı. Yemek sırasında Başkan Alper Taban’la sohbet eden öğrenciler, ardından hep birlikte pastayı keserek 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününü kutladı.
Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden 13 down sendromlu öğrenciyle yemek yiyip birlikte film izleyeceklerini söyledi. Down sendromunun genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisi olduğuna vurgu yapan Taban, “En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken, Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması sebebiyle 47 olmaktadır. Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak kutlanır. Bugünün 21 Mart’ta kutlanmasının ise ayrı bir sebebi var. 21. kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. Bu yüzden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü 21 Mart’ta kutlanıyor. Down sendromu en sık görülen genetik bozukluklardan biri; ortalama olarak her 800 bebekten biri down sendromlu olarak dünyaya geliyor. Down sendromunu iyileştirecek veya yok edecek bir tıbbi tedavi de bulunmuyor. Tek yol eğitim Sosyalleşme, bu eğitimin vazgeçilmez bir parçası. Bu yüzden, Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, izole edilmeden yaşamaları büyük önem taşıyor. Bütün dünyada 6 milyon civarında down sendromlu kişi yaşamaktadır. Türkiye'de de yaklaşık 70 bin down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor. Engelsiz Yaşam Merkezimiz ve Özel Eğitim Uygulama Okulumuz bu çocuklarımızın topluma kazandırılmasında, kendilerine yetebilecek hale gelmelerinde ve sosyal hayatta var olmalarında önemli bir görevi üstlenmektedir. Bizler de elimizden gelen tüm desteği bu öğrencilerimiz için sağlamaya gayret ediyoruz. Bu özel günlerinde de ben kendilerini yalnız bırakmak istemedim” dedi.
Yemek sonrası program Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda animasyon filmi gösterimi ile devam etti.

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