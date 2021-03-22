Sebzeleri kullanarak ritim yapıyorlar

Nilüfer Belediyesi’nin “Gıda Yılı”ndan ilhâm alan müzik öğretmenleri, “Sebze Orkestrası”nı kurdu. Su kabağı, pırasa, havuç, patlıcan gibi sebzeleri kullanarak çeşitli enstrümanların seslerini elde eden orkestra, Tohum Takas Şenliği’ne hazırlanıyor.

Nilüfer Belediyesi, çiftçileri tarıma teşvik etmek maksadıyla farklı projeleri tek tek hayata geçiriyor. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görevli ritim uzmanı Akın Togay, çeşitli sebze ve bakliyatları kullanarak müzik yapan bir orkestra oluşturdu. “Nilüfer Sebze Orkestrası” adı verilen orkestra, nisan ayında yapılacak Tohum Takas Şenliği’nde konser verecek. Su kabağı, pırasa, havuç, beyaz turp, patlıcan, biber ve çeşitli bakliyatlar kullanarak davul, keman, flüt, cowbell, shaker gibi enstrümanlarının seslerini elde eden Nilüfer Sebze Orkestrası, ritim çalışması yapıyor.

Sebze Orkestrası’nı “Gıda Yılı”ndan ilhâm alarak oluşturduklarını belirten Akın Togay, “Orkestramız, 6 müzik öğretmeninden oluşuyor. Çalışmalarımız, ağırlıklı olarak ritim üzerine sürüyor. Bunun yanında birkaç şarkıyı da uyarlıyoruz. Daha önce de kova, plâstik bardak, basketbol topu gibi çeşitli materyalleri kullanarak müzik yaptık. Bu kez, enstrümanlarımız sebze ve bakliyatlar olacak. Tarım ve sağlıklı gıda konusuna dikkat çekmek istedik. Nilüfer Belediyesi Tohum Takas Şenlikleri’nde sahne alacağız” diye konuştu.

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