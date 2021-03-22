Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin yön tabelasına çarpması sonucu sürücü Cem Haney (21) yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, İnegölAlanyurt yolunda Diş Hastanesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl ilçe merkezi yönüne giden Cem Haney´in kullandığı 16 AHV 032 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kaldırımdaki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön tabelası ve motosiklet devrildi, sürücü yaralandı. Sürücü Haney, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-22 17:43:43



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