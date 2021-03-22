Canberk Yurdakul: “Gol yemeden galip gelmemiz beni mutlu etti”

Bursaspor’da Ataberk Dadakdeniz’in cezası sebebiyle kaleyi devralan Canberk Yurdakul, Adanaspor galibiyeti ile ilgili olarak, “Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca gol yemeden galip gelmemiz benim adıma mutluluk vericiydi” dedi.

TFF 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor’u 30 mağlup eden Bursaspor’da futbolcuların morali oldukça yükseldi. Yeşilbeyazlı takımın Boluspor’la yaptığı maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Ataberk Dadakdeniz’den eldivenleri alan Canberk Yurdakul, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ankaraspor maçından sonra Adanaspor galibiyeti ile kaleyi koruduğu üst üste iki maçta da takımının galip gelmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren 20 yaşındaki file bekçisi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Deplasmandan 30 gibi net bir skorla galip gelmek harikaydı. Oynayan oynamayan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca gol yemeden galip gelmemiz benim adıma mutluluk vericiydi. Bravo takım.”

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