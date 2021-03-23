BUDO'da iptal seferleri

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Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

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