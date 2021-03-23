Yargıtay'dan nikah kararı Resmî nikâh vaadiyle mağdur olana tazminat ödenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yargıtay'dan nikah kararı Resmî nikâh vaadiyle mağdur olana tazminat ödenecek

İHA

Yargıtay'dan nikah kararı Resmî nikâh vaadiyle mağdur olana tazminat ödenecek

Resmî nikâh kıyma vaadiyle evlenen kadın, kandırıldığını belirterek tazminat davası açtı. Mahkemenin, ‘Kendi isteğinle evlenmişsin’ diyerek geri çevirdiği genç kadına müjdeli haber Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nden geldi. Yüksek mahkeme, davacının hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevî dengesinin eski hâline dönüşmesi, duygusal olarak tatmin edilmesi, zarar verenin de bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkonulması maksadıyla uygun bir tazminata hükmedilmesine karar verdi.
Bursa'da, L.Ö. isimli kadın, akrabası olan G.A. ile ‘resmî nikâh kıyarız’ vaadiyle evlendiğini, aradan geçen 3 yıla rağmen vaadin gerçekleşmediğini belirterek Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtı. 3 yıl boyunca resmî nikâh yapılmasını talep ettiğini, ancak davalı ve ailesinin çeşitli bahaneler ile resmî nikâh yapmaktan kaçındığını, sebepsiz yere davalı tarafından evden gönderildiğini öne sürdü. Yıllarca kendi ailesinin evinde yaşadığını, aradan geçen zaman içinde davalının sözlerini yerine getirmediği gibi başka bir kadınla resmî nikâh yaparak evlendiğini dile getirdi. Bu gelişmelerden sonra kandırıldığını öğrendiğini, bu durumun toplum içinde itibarını zedelediğini, ileride sağlıklı bir evlilik yapabilme imkânını yitirdiğini belirterek, maddî ve manevî tazminat talebinde bulundu. Davalı G.A. ise, davacı ile anne babalarının haladayı çocukları olduğunu, karşılıklı rıza ile köyde düğün yaparak evlendiklerini söyledi. Çalıştığı yere gelecekleri için köyde resmî nikâh kıyılmadığını, evlilik için gerekli hazırlıklara başladıklarını, ancak davacının davranışlarındaki değişiklik nedeniyle anlaşmazlık yaşamaya başladıklarını ileri sürdü. Bu sebeple resmî nikah işlemlerinin yarım kaldığını, davacının da resmî nikâh yapmak istemediğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istedi.
Mahkeme, davacının evliliğin gerçekleştiği tarihte reşit ve mümeyyiz (kâr ve zararını ayırt edici) olduğuna, resmî nikâh yapılmaksızın kendi iradesi ile evlenmeyi kabul ederek davalı ile birlikte olduğuna dikkat çekti. Davalının tazminatla sorumlu tutulmasını gerektiren bir haksız eylem bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildi. Kararı davacı temyiz etti.
Yargıtay 4. Hukuk Dâiresi kararı onadı. Kanunî süre içerisinde davacı bu kez karar düzeltme talep etti. Dosya yeniden Yargıtay 4. Hukuk Dâiresi gündemine geldi.
Emsâl bir karara imza atan daire, davacının mağdur olduğuna hükmetti. Oy çokluğu ile alınan kararda şöyle denildi:
“Somut olayda, tarafların akraba oldukları, ailelerin bilgisi dâhilinde toplumsal gelenekler yerine getirilerek davacının ailesinin bulunduğu köyde düğün yapılmıştır. Davacı köyde yapılan düğün tarihinde 19 yaşındadır. Tarafların evlenip davalının ailesinin evinde birlikte karı koca hayatı yaşamaya başladıkları hususu, içerisinde bulundukları toplum tarafından bilinmektedir. Davacının resmî nikâh olmadan geleneksel törenle evlenme eylemine rızası olsa bile, nikâh kıyma vaadine dayalı olarak bu rızanın temin edildiği açıktır. Resmî nikâh yapılacağı inancı ile tarafların ailelerinin ve yakınlarının iştiraki ile gerçekleştirilen düğün töreninden sonra davacının, davalı ile 3 yıl karı koca hayatı yaşaması, resmî nikâh yapılmaması fırsat bilinerek hiçbir kanunî hakkı olmaksızın ailesinin evine gönderilmesi veya terke zorlanması yanlış olmuştur. Bu durumun toplumumuzun geleneksel yapısı ve tarafların yaşadıkları sosyal çevre gözetildiğinde, toplumda boşanmış kadın damgasını taşımasına yol açacağından, ortaya çıkan bu olgu davacının kişilik haklarına saldırı oluşturur. Böyle bir durumun varlığı, davacının yeni bir evlilik yapmasını zorlaştıracağı gibi ileride yapacağı evliliklerde de aleyhine kullanılabileceği kaçınılmaz bir gerçektir. Aynı zamanda akraba olan taraflardan davalının, davacının içine düşeceği bu durumu da gözeterek daha hassas davranması beklenmelidir. Bütün bu olgular birlikte ele alındığında davacının, davalı tarafından resmî nikâh yapma vaadi ile kandırıldığı ve bunun etkisi altında, bedenen ve ruhen zarara uğratıldığı, bundan elem ve üzüntü duyduğunun kabul edilmesi ve davacının hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin eski hâline dönüşmesi, duygusal olarak tatmin edilmesi, zarar verenin de bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkonulması maksadıyla uygun bir manevî tazminata hükmedilmesi gerekir. Mahkemece, kişilik hakları zedelenen davacı yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yerinde olmayan yazılı gerekçeyle manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiş olması doğru olmamıştır. Bu durum kararın bozulmasını gerektirir ise de karar onanmış bulunduğundan, davacının karar düzeltme istemi kabul edilmeli. Dâiremizin ona kararının kaldırılarak mahkeme hükmünün bozulmasına oy çokluğu ile bozulmuştur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan ...
BUDO'da iptal seferleri
YEREL HABERLER BUDO'da iptal seferleri
Gökhan Gönül, Görükle İpekspor'u ziyaret etti
YEREL HABERLER Gökhan Gönül, Görükle İpekspor'u ziyaret etti
Mudanya'nın atletleri başarılarını tescilledi
YEREL HABERLER Mudanya'nın atletleri başarılarını tescilledi
Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
Canberk Yurdakul: “Gol yemeden galip gelmemiz beni mutlu etti”
YEREL HABERLER Canberk Yurdakul: “Gol yemeden galip gelmemiz beni ...
Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Başkan Erdem, huzurevi sakinleriyle fidan dikti
YEREL HABERLER Başkan Erdem, huzurevi sakinleriyle fidan dikti
Başkan Özkan, koltuğunu Karacabey’in sevilen simalarından Şaban’a bıraktı
YEREL HABERLER Başkan Özkan, koltuğunu Karacabey’in sevilen ...
Su Günü’nde tasarruf uyarısı
YEREL HABERLER Su Günü’nde tasarruf uyarısı
Aşkı için Türk vatandaşı olup, Müslümanlığı seçen Zehra Deniz Gökçen, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aşkı için Türk vatandaşı olup, Müslümanlığı seçen ...
Sebzeleri kullanarak ritim yapıyorlar
YEREL HABERLER Sebzeleri kullanarak ritim yapıyorlar
Yıldırım Belediyesi metrûk bina bırakmıyor
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi metrûk bina bırakmıyor
Başkan Taban, engelli öğrencilerle pasta kesip, film seyretti
YEREL HABERLER Başkan Taban, engelli öğrencilerle pasta kesip, film ...
M. Kemalpaşa Bursa’nın yedinci büyük ilçesi
YEREL HABERLER M. Kemalpaşa Bursa’nın yedinci büyük ilçesi
CHP Osmangazi’den Fetih Müzesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER CHP Osmangazi’den Fetih Müzesi’ne ziyaret
HES kodsuz girişler yasak
YEREL HABERLER HES kodsuz girişler yasak
Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı Polisin uzun süren ikna çabası, anne ve kızını sakinleştirmeye yetmedi
YEREL HABERLER Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı ...
Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
YEREL HABERLER Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, ...
Ters yöne giren otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Ters yöne giren otomobil, hafif ticari araçla ...
FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı
YEREL HABERLER FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı
Koronadan ölen sağlık kahramaları için fidan diktiler
YEREL HABERLER Koronadan ölen sağlık kahramaları için fidan ...
Medicana’dan minik sporculara beslenme semineri
YEREL HABERLER Medicana’dan minik sporculara beslenme semineri
Bursa’da kaza: "Ters yöne girdi, hayatından oldu"
YEREL HABERLER Bursa’da kaza: "Ters yöne girdi, hayatından oldu"