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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı işadamından sporculara tam destek

İHA

Bursalı işadamından sporculara tam destek

Bursa’da bir işadamından gençlerin spor yapması için onlara verdiği destekle Türkiye başarıları elde edildi.
2018 yılında kurulan Bursa Hedef Gençlik Doğa Sporları oryantiring ve pentatlon branşlarında genç sporcuları Türkiye çapında şampiyonalara hazırlıyor. 32 aktif sporcunun oryantiring dalında Türkiye dereceleri bulunuyor. Kulüp Başkanı Öner Bilgin, “Kulübümüzü 2018 yılında iki branşla kurduk. Oryantiring ve pentatlon sporları ile müsabakalara katılmaktayız. Kulübümüzde aktif 32 sporcumuzdan 6 tanesi mastır sporculardır. 2018’den itibaren Türkiye şampiyonasında ciddi dereceleri var. Hedefimiz milli takıma Bursa’dan daha çok sporcu kazandırmaktır” diye konuştu.
Kulübün forma sponsoru İlkar Servis Kurucusu Ahmet Nemidar İlkar, “Buradaki amacımız gençlerin, çocukların spora olan meraklarını geliştirmektir. Maalesef biz büyük bir şirket olmamamıza rağmen bütçemizden bir miktar ayırarak sporculara destek oluyoruz. Benim isteğim şirketlerin her yıl küçük bir miktar olsa da bu çocuklara yardımcı olmalarını rica ediyorum. Velilerin bireysel yardımları ile yürüyor. Sporcuların yanında olmamızın en başında şu geliyor; çocuklar bilgisayar başına kalmasın. Spor hareketleri yaparak çocuklarımız vücut ve beyinlerini geliştiriyor. İlerde bu çocukların çok başarılı olacaklarını inanıyorum. Milli takımda ülkemizi de temsil edeceklerdir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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