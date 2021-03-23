Büyükşehir’den altyapıya köklü çözüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den altyapıya köklü çözüm

İHA

Büyükşehir’den altyapıya köklü çözüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinin gelecek 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak altyapı çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Toplam 102 milyon TL tutarındaki çalışmaların sonunda hem su kayıp kaçak oranı ciddi anlamda azalacak, hem de vatandaşlar daha temiz suya kavuşmuş olacak.
Bursa’nın daha sağlıklı bir kent olması amacıyla özellikle altyapı yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, hem tüm ilçelerde kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatlarını yenilerken, hem de içme suyundaki kayıp kaçak oranını azaltmayı hedefliyor. İnegöl ilçesinin gelecek 50 yıllık altyapı ihtiyacını karşılayacak çalışmaları ara vermeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmasını amaçlıyor. Şebeke rehabilitasyonu kapsamında Mesudiye, Yenice, Edebey ve Çiftlikköy mahallelerinin tamamı ile Süleymaniye, Burhaniye, Kemalpaşa, Turgutlap, Mahmudiye ve Hamidiye mahallerinin bir kısmını içine alan bölge ile Edebey ve Çiftlikköy mahalleri içi toplamda 202 kilometre uzunluğunda şebeke hattı ve 112 kilometre evsel içme suyu hattı yapılacak. İsale hattı kapsamında ise Ulupınar ve Kırkpınar kaynaklarından itibaren şehir merkezine ve Yenice mahallesine içmesuyu sağlayacak olan 30 kilometre uzunluğunda isale hatları yenilenecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl ilçesinde devam eden içme suyu ve altyapı çalışmalarını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve yetkililerle birlikte inceleyerek bilgi aldı. İnegöl’de yıllardır beklenen altyapı çalışmasına Haziran 2020’de başladıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapı çalışmalarının biraz sıkıntılı olabileceğini, ancak İnegöl’ün gelecek 50 yılına yapılan bir yatırım olduğunu söyledi. İlçe belediyesi üst yapı yatırımlarını yaparken Büyükşehir Belediyesi’nin de altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Aktaş, buradaki çalışmaların ardından yeni İnegöl’deki çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi. Toplamda 202 kilometre uzunluğunda şebeke hattı ve 112 kilometre evsel hat bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, “Şu ana kadar yüzde 40’lık kısmını bitirdik. Evsel abone hatlarına başlandı. İmalatlar devam ediyor. Toplamda 165 kilometre kalan imalatımız var. Normalde bir buçuk yıl süremiz var. Çarşamba günü Hastane Caddesi’ni de açıp, akabinde asfalt yama çalışmalarına başlıyoruz. İsale hattı çalışmalarında ise 18.80 kilometre hat imalatı tamamlandı ve 10,50 kilometre kaldı. İsale işinin ilerlemesi yüzde 64’lere ulaştık” dedi.
Depo kapsamında ilçe merkez mahalleleri, Cerrah, Edebey ve Yenice mahallelerine ait 9 adet ve toplamda 27 bin 200 ton su kapasiteli içme suyu depoları yapılacağını dile getiren Başkan Aktaş, depo imalatlarına yeni deprem yönetmeliğine göre proje tahkik, kontrol işlemlerinin devam etmesi ve mevsimsel şartlardan dolayı başlanamadığını ifade etti. Başkan Aktaş, “Söz konusu içme suyu imalatları Avrupa Yatırım Bankası destekli 102 milyonluk bir yatırım. Hemen akabinde kalan mahallelerimizin suyuyla alakalı ikinci ihale geliyor. Beraberinde kanalizasyon ve yağmur suyuyla alakalı çalışmalar yapılacak. İnşallah 2023 sonuna doğru tamamını toparlayacağız. İş bittiğinde 50 yıl sorun yaşanmayacak. İnsanların evlerinden pırıl pırıl suların da aktığı ortamı sağlayacağız. İnegöl’de yüzde 61 civarında olan su kayıp kaçağı da çalışmaların sonunda yüzde 1015’lere gerileyecek. İnegöl’ün uzun yıllar su sıkıntısı yaşamayacağı altyapı oluşturmuş olacağız. Sabır gösteren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dükkânı yıkıldı, antikalarını göz yaşlarıyla sattı 30 yılda biriktirdiği antikaları yok pahasına satmak zorunda kaldı
YEREL HABERLER Dükkânı yıkıldı, antikalarını göz yaşlarıyla sattı 30 ...
Bursalı işadamından sporculara tam destek
YEREL HABERLER Bursalı işadamından sporculara tam destek
Yargıtay'dan nikah kararı Resmî nikâh vaadiyle mağdur olana tazminat ödenecek
YEREL HABERLER Yargıtay'dan nikah kararı Resmî nikâh vaadiyle mağdur ...
Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan ...
BUDO'da iptal seferleri
YEREL HABERLER BUDO'da iptal seferleri
Gökhan Gönül, Görükle İpekspor'u ziyaret etti
YEREL HABERLER Gökhan Gönül, Görükle İpekspor'u ziyaret etti
Mudanya'nın atletleri başarılarını tescilledi
YEREL HABERLER Mudanya'nın atletleri başarılarını tescilledi
Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
Canberk Yurdakul: “Gol yemeden galip gelmemiz beni mutlu etti”
YEREL HABERLER Canberk Yurdakul: “Gol yemeden galip gelmemiz beni ...
Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Başkan Erdem, huzurevi sakinleriyle fidan dikti
YEREL HABERLER Başkan Erdem, huzurevi sakinleriyle fidan dikti
Başkan Özkan, koltuğunu Karacabey’in sevilen simalarından Şaban’a bıraktı
YEREL HABERLER Başkan Özkan, koltuğunu Karacabey’in sevilen ...
Su Günü’nde tasarruf uyarısı
YEREL HABERLER Su Günü’nde tasarruf uyarısı
Aşkı için Türk vatandaşı olup, Müslümanlığı seçen Zehra Deniz Gökçen, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aşkı için Türk vatandaşı olup, Müslümanlığı seçen ...
Sebzeleri kullanarak ritim yapıyorlar
YEREL HABERLER Sebzeleri kullanarak ritim yapıyorlar
Yıldırım Belediyesi metrûk bina bırakmıyor
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi metrûk bina bırakmıyor
Başkan Taban, engelli öğrencilerle pasta kesip, film seyretti
YEREL HABERLER Başkan Taban, engelli öğrencilerle pasta kesip, film ...
M. Kemalpaşa Bursa’nın yedinci büyük ilçesi
YEREL HABERLER M. Kemalpaşa Bursa’nın yedinci büyük ilçesi
CHP Osmangazi’den Fetih Müzesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER CHP Osmangazi’den Fetih Müzesi’ne ziyaret
HES kodsuz girişler yasak
YEREL HABERLER HES kodsuz girişler yasak
Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı Polisin uzun süren ikna çabası, anne ve kızını sakinleştirmeye yetmedi
YEREL HABERLER Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı ...
Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
YEREL HABERLER Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, ...
Ters yöne giren otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Ters yöne giren otomobil, hafif ticari araçla ...
FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı
YEREL HABERLER FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı