Bebek arabasının çalındığı anlar kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın girişine bırakılan bebek arabası, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık, gece yarısı İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Aslı Sokak üzerinde bulunan apartmanda yaşandı. Kimliği belirsiz şüpheli, bir süre apartman bahçesinde dolaştı. Apartman giriş kapısının kapalı olması nedeniyle merdiven boşluğuna yönelen şüpheli, buradaki bebek arabasını alıp, kaçtı. Hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-03-23 11:27:33
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