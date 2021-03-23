Bursasporlu oyuncuların 3 puan keyfi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor'da Adanaspor maçının ardından oyuncular, galibiyet sevinçlerini paylaştı.
Spor Toto 1. Lig´in 27. hafta karşılaşmasında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor´u 3-0 yendi. Bu mücadelenin ardından Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını da 7´ye indiren Bursa temsilcisinde, kaleyi koruyan Canberk Yurdakul, camiaya mesaj verdi.
19 yaşındaki genç eldiven, sosyal medya hesabı üzerinden, "Deplasmandan 3-0 gibi net bir skorla galip gelmek harikaydı. Oynayan oynamayan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca gol yemeden galip gelmemiz benim adıma mutluluk vericiydi. Bravo takım" ifadelerini paylaştı.
Ataberk Dadakdeniz´in cezası nedeniyle kalede görev alan ve performansıyla da umut vaat eden genç file bekçisi, 3 lig ve bir kupa olmak üzere bu sezon 4 karşılaşmada forma giydi.
Adanaspor karşısında bir gol ve bir asistiyle yıldızlaşan Emirhan Aydoğan da, "+3 yola devam." paylaşımı yaptı.
Bursasporlu diğer oyuncular da '+3' mesajlarıyla galibiyet sevinçlerini paylaştı. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-03-23 12:07:04
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