Marmarabirlik’te hedef sıfır atık

Marmarabirlik, ‘sıfır atık ile çevreni koru’ projesine imza attı. Proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan “sıfır atık belgesi” ile taçlandırıldı.

2001 yılında çevre projeleri ve çevre yönetim hizmetlerini geliştirmek amacıyla kurulan MARZEY A.Ş, sıfır atık projesini hayata geçirdi. ‘Sıfır atık ile çevreni koru’ sloganıyla oluşturulan proje kapsamında, çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlanması ve ‘duyarlı tüketici’ oluşturulması, israfın önüne geçilerek maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor. Sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesini, iyileştirilmesini ve verimli bir şekilde uygulanmasını temin edecek sıfır atık ekibi oluşturuldu. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan “sıfır atık belgesi” ile de proje hayata geçirildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa,“Bir üretici kuruluşu olan ve üreticinin ürününü değerlendiren Marmarabirlik’in en önemli önceliği tüketici memnuniyeti ve sağlıdır. Ziraî üretimde ülke ekonomisinin mihenk taşları arasında yer alan Marmarabirlik, her zaman çevre hususunda hassas olmuştur. Dünya üzerindeki nüfus ve refah seviyesi artarken, tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle son yıllarda dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem ferdî, hem kurumsal anlamda yaygınlaşmaktadır. Marmarabirlik olarak ‘sıfır atık ile çevreni koru’ projesini hayata geçirerek, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu proje zeytin üreticisinin vizyonudur” dedi.

Asa, “Geçen yıl 579 bin 690 kilo plâstik, kâğıt/karton, ahşap, cam ve metâl atıklarımızı geri dönüşümü sağlanarak oksijen kaynağımız olan 6 bin adet ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. İlk hedefimiz 30 bin ortağımızın her biri için bir ağaç kurtarmaktır. Ayrıca ülkemizin cari açığının büyük yüzdesini oluşturan enerji tüketiminden yılda 3.466.887 Kw enerji tasarrufu sağlanmıştır. Atık oluşumunu bir yıl sonra yüzde 15 azaltma hedefi ile “sıfır atık” belgemizi önce gümüş, ardından altın ve sonra platin seviyesine taşımayı hedefledik. Marmarabirlik ailesi olarak, ‘sıfır atık ile çevreyi yaşat ki insan yaşasın’ sözünü ilke edindik.” diyerek sözlerini tamamladı.

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