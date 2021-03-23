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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSA´da jandarma ekiplerinin, şüpheli hareketler üzerine durdurduğu TIR´ın sürücüsünde uyuşturucu çıktı. Sürücü U.M.I., ekipler tarafından gözaltına alındı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara karayolu üzerinde şüpheli hareketler sergileyen TIR´ı durdurdu. TIR sürücüsü U.M.I.´nın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 3 gram metramfetamin uyuşturucu maddesi ile 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. TIR sürücüsü, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-23 13:44:00



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