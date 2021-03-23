Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSA´da jandarma ekiplerinin, şüpheli hareketler üzerine durdurduğu TIR´ın sürücüsünde uyuşturucu çıktı. Sürücü U.M.I., ekipler tarafından gözaltına alındı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara karayolu üzerinde şüpheli hareketler sergileyen TIR´ı durdurdu. TIR sürücüsü U.M.I.´nın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 3 gram metramfetamin uyuşturucu maddesi ile 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. TIR sürücüsü, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-03-23 13:44:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.