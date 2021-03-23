Jandarma ikinci tır faciasını önledi

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Bursa'da seyir halinde şüpheli hareketler sergileyen tır sürücüsü jandarma tarafından durduruldu. Tırda 3 gram metamfetamin ve içimde kullanılan cam payp ele geçirildi. Tır sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BursaAnkara yolu üzerinde seyir halinde şüpheli hareketler sergileyen tır sürücüsü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. U.M.I.'nin kullandığı tırda yapılan aramada 3 gram metamfetamin ve içiminde kullanılan cam payp ele geçirildi. U.M.I., Kestel İlçe Jandarma Komutanlığınca göz altına alınarak, hakkında adlî tahkikat başlatıldı.

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