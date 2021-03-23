Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA) YALOVA-Bursa karayolu üzerinde bir TIR'ın açılan damperi yön tabelalarına çarptı. Tabelalar, yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrilirken, karayolunun Bursa istikameti bir süreliğe trafiğe kapandı.Kaza, Yalova-Bursa karayolu üzeri Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, saat 13.30 sıralarında meydana geldi.İstanbul´dan Bursa yönüne gitmekte olan TIR´ın, açılan damperi yol üzerinde bulunan yön tabelalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte yön tabelaları yere düştü. O sırada yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrilen tabelalar nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralı veya can kaybının olmadığı kaza sonrası, Yalova-Bursa yolu Bursa istikameti bir süreliğine trafiğe tamamen kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, sağanak altında ekiplerin yön tabelalarını kaldırmalarıyla trafik, yarım saat sonra kontrollü olarak yeniden açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2021-03-23 14:33:57
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