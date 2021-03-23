TSYD Bursa Şubesi'nde Mehmet Ali Ekmekçi güven tazeledi



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi´nin Olağan Seçimli Genel Kurulu´nda mevcut Başkan Mehmet Ali Ekmekçi, oy çoğunluğu ile seçimi kazanarak güven tazeledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi´nin Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti. 67 üyenin bulunduğu şubenin Genel Kurulu´nda 55 üye oy kullanıldı. Mevcut Başkan Mehmet Ali Ekmekçi ve Gazeteci Vedat Yücebaş´ın listeleriyle birlikte aday olarak katıldığı seçimde, 31 oy alan Mehmet Ali Ekmekçi, seçimi kazanarak güven tazeledi.

Seçimin ardından görüşlerini belirten TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, "Kazanan Türkiye Spor Yazarları Derneği olmuştur. Vedat Yücebaş ve ekibini kutluyorum. Çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, projelerimizi bir an önce hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Genel Kurul´da yer alan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Gazeteci Vedat Yücebaş ise, rekor katılımlı bir Genel Kurul´un yaşandığını ifade ederek, "Öncelikle böyle bir heyecan yaşadığımız için çok mutluyuz. Sayın Mehmet Ali Ekmekçi´ye bu yolda başarılar dilerim. Genel Kurul çok centilmence geçti, bundan sonraki süreçte de başkanımızın destekçisiyiz. Bursa sporunun daha da yükselmesi amacıyla, elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-23 14:39:15



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