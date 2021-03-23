Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak Osmangazi Kent Konseyinden “iyilik” yarışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak Osmangazi Kent Konseyinden “iyilik” yarışması

İHA

Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak Osmangazi Kent Konseyinden “iyilik” yarışması

Kent Konseyi’nin Osmangazi Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle tertip ettiği ‘Şehrin İçin Bir İyilik Tasarla’ yarışması başladı. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma sayesinde gençler, yaşadıkları şehre değer katacak düşüncelerini ve hayâllerini dile getirme fırsatı bulacak.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde yapılan tanıtım toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur ile birlikte Kent Konseyi yöneticileri katıldı. Mustafa Dündar, “‘Şehrin İçin Bir İyilik Tasarla’ yarışması hakkında bilgi vererek, “Gençlerimizin yaşadığı şehre dair düşüncelerini ve fikirlerini öğrenebileceğimiz güzel bir çalışma olacak” dedi.
Farklı kesimlerden insanların bir araya gelerek fikirler üretmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Bu yarışma, gençlerimizin yaşadığı şehre dair ne düşündüklerini öğrenebileceğimiz güzel bir çalışma. Hızlı gelişen şehirlerde yeni düşüncelerin ortaya çıkması çok önemli. Osmangazi Kent Konseyi de bu noktada çok güzel bir yarışma düzenledi. ‘Şehrin İçin Bir İyilik Tasarla’ adlı yarışmaya, Bursa sınırlarında bulunan ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek. Bursa’nın, iklimi, nüfûsu, tarihi dokusu, alt yapısı, tabiatı, turizmi gibi şehre dair farklı konularda gençlerimiz ne düşünüyor, bunları yazıya döküp bizlere ulaştırmış olacaklar. Bizler de bunları öğrenmiş olacağız. Ben, böyle güzel bir çalışma gerçekleştirdiği için Osmangazi Kent Konseyi Başkanımız Erol Bodur ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur ise, şehrin sosyal hayatına katkı sağlamak, iyilik merkezli fikir ve proje üretimini teşvik etmek amacıyla böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi. Bodur, “Şehrimizdeki somut ve soyut tüm değerler için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Düzenlediğimiz yarışma ile Bursa’yla ilgili bir medeniyet tasavvuru oluşmasına katkıda bulunmak istedik. Bir şehrin güzelliği, o şehrin mutlu olmasından geçiyor. Şehrimizin, bu yeni iyilik tasarımları ile engelsiz, daha mutlu, huzurlu, hür ve erdemli bir şehir olacağına inanıyorum. Bu proje ile gençleri araştırma ve gözlem yapma, fikir üretme, projelendirme, kısacası hayata dair bir iyilik yapmaya teşvik etmiş oluyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de, Bursa için böyle bir proje geliştiren Osmangazi Kent Konseyi’ne teşekkür etti.
“Şehrin İçin ‘Bir İyilik Tasarla’ Sosyal Tasarım Yarışmasına katılmak isteyen gençler, yarışmayla ilgili bilgilere Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi’nin web sitelerinden ulaşabilecek. Son katılım tarihinin 24 Mayıs 2021 olduğu yarışma sonunda öğrenciler, ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda yarışmanın birincileri dizüstü bilgisayar, ikincileri elektrikli kaykay, üçüncüleri ise bisiklet kazanacak. Mansiyon sahipleri ise bluetooth kulaklık ile ödüllendirilecek. Projeler osmangazikentkonseyi@osmangazi.bel.tr adresine mail yoluyla ulaştırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor’da hedef 61 puan
YEREL HABERLER Bursaspor’da hedef 61 puan
Yasadışı web sitelerine erişim engellendi
YEREL HABERLER Yasadışı web sitelerine erişim engellendi
TSYD Bursa Şubesi'nde Mehmet Ali Ekmekçi güven tazeledi
YEREL HABERLER TSYD Bursa Şubesi'nde Mehmet Ali Ekmekçi güven ...
TSYD Bursa Şube Başkanı Ekmekçi güven tazeledi
YEREL HABERLER TSYD Bursa Şube Başkanı Ekmekçi güven tazeledi
Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobilin üzerine düştü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı ...
Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
YEREL HABERLER Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı ...
Bursa'dan Erzurum, Trabzon ve Muş uçak seferleri 8 Mayısta başlıyor
YEREL HABERLER Bursa'dan Erzurum, Trabzon ve Muş uçak seferleri 8 ...
Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı
YEREL HABERLER Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası ...
Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik durdu
YEREL HABERLER Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik ...
Çocuklar pandemi sonrası hayâllerini çizgilerle anlattı
YEREL HABERLER Çocuklar pandemi sonrası hayâllerini çizgilerle ...
Tekerlekli Sandalye Tamirevi Konak Mahallesi’ne taşındı
YEREL HABERLER Tekerlekli Sandalye Tamirevi Konak Mahallesi’ne ...
Jandarma ikinci tır faciasını önledi
YEREL HABERLER Jandarma ikinci tır faciasını önledi
Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu ...
Tarihî çeşmelere özgün proje
YEREL HABERLER Tarihî çeşmelere özgün proje
İnegölspor, kritik mücadelede Ankara Demirspor'u ağırlayacak
YEREL HABERLER İnegölspor, kritik mücadelede Ankara Demirspor'u ...
Marmarabirlik’te hedef sıfır atık
YEREL HABERLER Marmarabirlik’te hedef sıfır atık
Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla sonlandı
YEREL HABERLER Komşuların gürültü kavga takipsizlik kararıyla ...
(Özel) Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, "insanlık ölmemiş" dedirtti Bursalı vatandaşın duyarlılığı, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti
YEREL HABERLER (Özel) Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, ...
Bursasporlu oyuncuların 3 puan keyfi
YEREL HABERLER Bursasporlu oyuncuların 3 puan keyfi
Kaçak işletme yıkıldı
YEREL HABERLER Kaçak işletme yıkıldı
Bursaspor'da Taha Altıkardeş formayı kaptı
YEREL HABERLER Bursaspor'da Taha Altıkardeş formayı kaptı
Kestel Belediyesi’nden amatör sporculara malzeme ve kıyafet desteği Başkan Tanır: ‘’Her zaman sporun ve sporcumuzun yanında olacağız’’
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden amatör sporculara malzeme ve ...
Engelli hibe desteği başvuruları devam ediyor
YEREL HABERLER Engelli hibe desteği başvuruları devam ediyor
3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de saldırmış Bursa'da tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan gencin öncesinde de 3 kişiyi darp ettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER 3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de ...