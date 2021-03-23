Bursa'da yasadışı web sitelerine erişim engellendi

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yasadışı bahis siteleri, müstehcenlik içerikli web siteleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen web sitelerine erişimlerin engellendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurt dışı kaynaklı yayın yapan 381 yasadışı bahis ve 129 müstehcenlik içerikli web sitesini BTK'ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı) bildirerek bu sitelere erişimin engellenmesini sağladı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 web sitesi ile 21 adet video içeriği tespit edilerek mahkeme kararıyla söz konusu web sitesi ile video içeriklerine erişim engellenmesi sağlanmıştır. Oltalama (Phishing) yöntemiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışan 2 web sitesi USOM'a (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) bildirilerek erişim engellenmesi sağlanmıştır. 45 sosyal medya hesabı kullanıcısına da tehdit, hakaret, terör örgütü propagandası ve kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan işlem yapılmıştır."

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