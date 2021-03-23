Bursalılara don ikazı

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Bursa Valiliği, vatandaşları dona karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz genelinde (bugün) gece saatlerinden itibaren hafif orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden tarımla uğraşan vatandaşlarımızın meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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