Ekonomide İnegöl modeli

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün 2020 yılında 1 milyar 572 milyon dolarlık dış ticaret hacmi oluşturduğunu, verdiği 698 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ile Türkiye iller sıralamasında 10. sırada yer aldığını ifade etti.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2020 yılı dış ticaret istatistikleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Uğurdağ, koronavirüs pandemisine rağmen İnegöl’ün 698 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek ekonomide model olmaya devam ettiğini belirtti. Dış ticaret rakamlarını aktaran Başkan Yavuz Uğurdağ, “Mâlumunuz olduğu üzere 2020 yılının başından bu yana koronavirüs salgını sebebiyle birçok iş ve işleyişler belli aralıklarla yavaşlamış ve durma noktasına gelmişti. Ancak 2020’nin ortasından itibaren girilen yeni normal süreç ile birlikte devletimizin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin de destekleriyle ekonomik hareketlilik sağlanmış ve sektörlerimiz normal çalışma potansiyellerine geri dönmüşlerdi. Ekonomik anlamda birçok bölgeye rol model olan ilçemiz de bu süreçte çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüterek ortaya koyduğu performans ile yine adından söz ettiren bir ilçe oldu. İnegöl 2020 yılında 807 firma ile 1 milyar 135 milyon dolar ihracat, 53 firma ile 437 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 572 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2020 yılı verilerine göre İnegöl 698 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek bu noktada örnek teşkil etmeye devam etmiştir” dedi.

Mobilya yeniden ihracat birincisi oldu

Uğurdağ, “İnegöl’ün 2019 ve 2020 yıllarını kıyasladığımızda, ihracat 1 milyar 148 milyon dolardan 1 milyar 135 milyon dolara düşerek yüzde1,16 azaldı. İthalat ise 258 milyon dolardan 437 milyon dolara yükselerek yüzde 69 arttı. Bu verilere göre 2020 yılında ilçemizin dış ticaret hacmi de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 12 arttı. 2020 yılının ihracat birincisi yine mobilya sektörü oldu. Mobilya, Tekstil ve Gıda sektörleri ihracatında düşüş yaşanırken Orman Ürünleri, Otomotiv Yan Sanayi, Kimya, MakineMetal ve Diğer sektörlerinin ihracatı arttı. Mobilya sektörü 536 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek İnegöl’ün ihracatında yüzde 47 ile en büyük paya sahip oldu. İhracatta, Otomotiv Yan Sanayi sektöründe yüzde 247, MakineMetal sektöründe yüzde 25, Orman Ürünleri sektöründe yüzde 7, Kimya sektöründe yüzde 6 artış yaşanırken toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 1,16 düşüş gösterdi. İhracatta, Tekstil sektöründe yüzde 12, Gıda sektöründe yüzde 8 ve Mobilya sektöründe yüzde 7 düşüş gerçekleşti. İthalatta ise tüm sektörler toplamında yüzde 69’luk bir artış yaşandı. İthalatta yüzde 56 ile en büyük paya Tekstil sektörü sahip oldu ve yüzde 105’lik artış göstererek tüm zamanların ithalat rekorunu kırdı. Otomotiv Yan Sanayi sektörünün 2019 yılında ithalatı yokken 2020 yılında 26 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. İthalatta, orman ürünleri sektörü yüzde 25’lik düşüş gösterdi. 20192020 yılları Türkiye karşılaştırmasına baktığımızda ise, ihracatı bir önceki yıla kıyasla 172 milyar dolardan 161 milyar dolara düşerek yaklaşık yüzde 6 azaldı. İthalat ise bir önceki yıla kıyasla 203 milyar dolardan 209 milyar dolara yükselerek yaklaşık yüzde 3 arttı. İnegöl 2020 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 0,7’sini gerçekleştirdi. İnegöl olarak 2020 yılında 1 milyar 135 milyon dolar ihracatla 18. sıradan 17. sıraya, 437 milyon dolar ithalatla 28. sıradan 25. sıraya yükselirken, 1 milyar 572 milyon dolar dış ticaret hacmi ile 21. sırada yer aldık. 698 milyon dolar dış ticaret fazlası ile Türkiye’nin iller sıralamasında 10. sırada yer aldık. Mobilya sektöründe Türkiye’nin toplam ihracatı 2 milyar 829 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, İnegöl bu ihracatın yüzde 19’u olan 536 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

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