Gelecek nesillere yeşil bir çevre

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelecek nesillere yeşil bir çevre

İHA

Gelecek nesillere yeşil bir çevre

Mustafakemalpaşa’da 2126 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.
Çocuklara orman sevgisi kazandırmak ve gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak maksadıyla tertip edilen fidan dikimineİbni Sînâ Özel Eğitim Meslek ve Uygulama Okulu ev sahipliği yaptı. Törene Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güler, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte öğretmen ve öğrenciler katıldı. Protokol mensupları öğrencilerle birlikte fidan dikti.Öğrenciler, okulun uygun yerlerine manolya ve çam gibi fidanları dikerek can suyu verdi.
Fidan dikim töreninde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan çeşitli armağanlar protokol tarafından öğrencilere hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale ruhunu kaleme dökerek ödül kazandılar
YEREL HABERLER Çanakkale ruhunu kaleme dökerek ödül kazandılar
Yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı, polise teslim etti/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı, polise ...
İnegöl 698 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla 71 ili geride bıraktı
YEREL HABERLER İnegöl 698 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla 71 ili ...
Ekonomide İnegöl modeli
YEREL HABERLER Ekonomide İnegöl modeli
Bursalılara don ikazı
YEREL HABERLER Bursalılara don ikazı
İnegöl'de dakikada 40 kilo çöp toplanıyor İnegöl Belediyesi’nden temizlikte büyük başarı
YEREL HABERLER İnegöl'de dakikada 40 kilo çöp toplanıyor İnegöl ...
Yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı, polise teslim etti
YEREL HABERLER Yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı, polise ...
Bursa'da yasadışı web sitelerine erişim engellendi
YEREL HABERLER Bursa'da yasadışı web sitelerine erişim engellendi
İznik'te işkence yapılan köpek, tedavi edildi
YEREL HABERLER İznik'te işkence yapılan köpek, tedavi edildi
Bursaspor’da hedef 61 puan
YEREL HABERLER Bursaspor’da hedef 61 puan
Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak Osmangazi Kent Konseyinden “iyilik” yarışması
YEREL HABERLER Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak Osmangazi ...
Yasadışı web sitelerine erişim engellendi
YEREL HABERLER Yasadışı web sitelerine erişim engellendi
TSYD Bursa Şubesi'nde Mehmet Ali Ekmekçi güven tazeledi
YEREL HABERLER TSYD Bursa Şubesi'nde Mehmet Ali Ekmekçi güven ...
TSYD Bursa Şube Başkanı Ekmekçi güven tazeledi
YEREL HABERLER TSYD Bursa Şube Başkanı Ekmekçi güven tazeledi
Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobilin üzerine düştü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı ...
Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
YEREL HABERLER Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı ...
Bursa'dan Erzurum, Trabzon ve Muş uçak seferleri 8 Mayısta başlıyor
YEREL HABERLER Bursa'dan Erzurum, Trabzon ve Muş uçak seferleri 8 ...
Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı
YEREL HABERLER Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası ...
Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik durdu
YEREL HABERLER Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik ...
Çocuklar pandemi sonrası hayâllerini çizgilerle anlattı
YEREL HABERLER Çocuklar pandemi sonrası hayâllerini çizgilerle ...
Tekerlekli Sandalye Tamirevi Konak Mahallesi’ne taşındı
YEREL HABERLER Tekerlekli Sandalye Tamirevi Konak Mahallesi’ne ...
Jandarma ikinci tır faciasını önledi
YEREL HABERLER Jandarma ikinci tır faciasını önledi
Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu ...
Tarihî çeşmelere özgün proje
YEREL HABERLER Tarihî çeşmelere özgün proje