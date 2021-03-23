Yenisehir-Bilecik yolunda beton mikseri devrildi, araç kuyrukları oluştu

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Bursa'nın Yenişehir ilçesi Bilecik yolunda bir beton mikseri kayganlaşan yolda devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza sebebiyle BursaBilecik yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, YenişehirBilecik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Y. idaresindeki 27 ACJ 605 plakalı beton mikseri, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada araç sürücüsü Seyit Y. yaralanırken, YenişehirBilecik Yolu ulaşıma kapandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, uzun araç kuyrukları oluşan yol, mikserin kaldırılmasıyla açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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