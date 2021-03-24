Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (2)



3 FABRİKA KULLANILMAZ HALE GELDİ; ZARAR 50 MİLYON LİRABursa'da, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle hızla büyüdü. Geceyi aydınlatan alevler, yanan fabrikanın yanında bulunan başka bir mobilya fabrikası ile bir kumaş boyama fabrikasına sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında ilk belirlemelere göre 3 fabrikada 50 milyon lire hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-24 03:09:20



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