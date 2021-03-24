Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (3)



İNEGÖL KAYMAKAMI EREN ARSLAN: YARALI VEYA CANA GELEN BİR ZARAR YOKBursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangının yanındaki 2 fabrikaya sıçraması sonucu üç fabrika da kullanılmaz hale geldi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da fabrikaları ve yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi, olayla ilgili bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Kaymakam Arslan, yangınla ilgili, "Yangının nasıl çıktığını söylemek mümkün değil. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ancak yangın 2 firmaya daha sıçradı. Çok şükür yaralı veya cana gelen bir zarar yok. Daha sonra hasarla ilgili tespit yapılacak. İşletme sahiplerine geçmiş olsun diliyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-24 06:19:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.