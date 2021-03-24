Bursa'da kulüp antrenörü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Bursa´da amatör küme ekiplerinden Bağlarbaşı Spor Kulübü antrenörlerinden Ergün Kaya, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kulüp tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Olmadı hocam. Kulüp antrenörlerimizden Ergün Kaya hocamız, maalesef Kovid-19 virüsüne yenik düştü. Hocam yetiştirdiğin sporcuların ve biz Bağlarbaşı Spor camiamız seni unutmayacağız. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Başta ailen, yakınların ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." İfadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-24 10:42:16



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