Karacabey Belediyesi, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü oluyor

Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede hayırseverler ile dar gelirli aileler arasında köprü olmaya devam ediyor. Karacabey Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren aşevinde her gün 700’den fazla yardıma muhtaç aileye yemek dağıtılırken, müdürlüğün çeşitli sebeplerle bugün itibariyle 6 binden fazla aileye hizmet sağladığı belirtildi.

Pandemi sürecinde yoğun bir mesai harcayarak gerek karantinada olan vatandaşlar gerekse yardım muhtaç ailelerin temel ihtiyaçları açısından kilit rol oynayan Sosyal Yardım İşleri, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle evinde bakıma muhtaç vatandaşların da ihtiyaçlarını giderecek ve yaşamlarını kolaylaştıracak yardımlarla kendilerine destek oluyor.

Karacabey Belediyesi’nin bu organizasyonu sadece ilçede değil Bursa’da da büyük ses getirdi. Geçtiğimiz günlerde hayırsever bir sanayici iş adamı, ilk kez ürettiği hasta taşıma liftlerini Karacabey Belediyesi’ne hediye etmiş ve ihtiyaca göre bu yardımlarının devamının geleceğini belirtmişti. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, “Özellikle son dönemde, hayırseverler yardım yapmak istedikleri bütçeyle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müze başvuruyor. Ve kayıt altında tuttuğumuz ailelerin ihtiyaçlarına göre bizler de hayırseverlerin ne yönde yardım yapması gerektiği yönünde kendilerine rehberlik ediyoruz. Ve böylece, tam anlamıyla amacına uygun bir hizmet sağlanmış oluyor. Bu noktada bizler, köprü görevi görmeye devam ediyoruz” dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün olduğu binadaki aşevi ile her gün 700 kişilik sıcak yemeği, merkez ve kırsal mahallelerdeki vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Hasta yatağı, hasta taşıma lifti, karantinadaki vatandaşların yaşamsal ihtiyaçlarından evde bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarına kadar çok kapsamlı faaliyet yürüten müdürlüğün, bugün itibariyle 6 binden fazla aileye hizmet verdiği kaydedildi.

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