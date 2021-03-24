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Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, önce elektrik direğine ardından da bir evin duvarına çarptı. Elektrik direğinin devrildiği mahallede yaklaşık 1 saat elektrik kesintisi yaşandı.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında, Orhangazi´ye bağlı kırsal Bayırköy Mahallesi´nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği fayans yüklü 11 AAT 572 plakalı TIR, önce elektrik direğine ardından da bir evin duvarına çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada elektrik direği devrildi.

Yaklaşık bir saat elektrik kesintisi yaşanan mahalleye ihbar üzerine ekipler sevk edildi. TIR´ın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe kapalı olan Orhangazi-Yenişehir yolu yeniden açıldı. Ekiplerin arızayı tamir etmesinin ardından da mahalledeki elektrik kesintisi giderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2021-03-24 10:53:55



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