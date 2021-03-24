TFF 1. Lig’de en çok gol Bursaspor maçlarında oldu

TFF 1. Lig’de geride kalan 27 haftada en çok gol Bursaspor maçlarında atıldı. 86 golün atıldığı söz konusu müsabakalarda yeşilbeyazlı takım rakip ağları 45 kez sarsarken, kalesinde de 41 gol gördü.

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Ankaraspor’u 30 mağlup eden Bursaspor, gol atma yollarındaki kısa süreli sıkıntısını da çözmüş oldu. Sezonun ilk 20 haftasında her maçta gol atma başarısı gösteren yeşilbeyazlı takım, daha sonraki haftalarda ileri uçta problemler yaşamış ancak onun da ömrü fazla olmamıştı. Gol atma başarısının yanında kalesinde de oldukça fazla gol gören Bursaspor, bu anlamda dikkat çeken bir takım haline geldi. Nitekim ligdeki 18 takım içinde maçlarında en çok gol atılan takım Bursa ekibi oldu. 27 haftada 45 gol atan, 41 kez de kalesini gole kapatamayan yeşilbeyazlıların maçlarında toplam 86 kez gol sevinci yaşandı. Bursaspor’un attığı gollere en büyük katkıyı Eintracht Frankfurt’a transfer Ali Akman (10), Emirhan Aydoğan (7), Burak Kapacak (7) ve Batuhan Kör (6) sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.