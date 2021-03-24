Milli takımlara Bursa futbolu etkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli takımlara Bursa futbolu etkisi

DHA

Milli takımlara Bursa futbolu etkisi


Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) A Milli Takım ve Ümit Milli Takım´da, yolu bir dönem Bursa futbolundan geçmiş ve Bursaspor´da eğitim almış oyuncular dikkat çekiyor.
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında bugün Hollanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda ise Bursa futbolunun etkisini dikkat çekiyor. Kadroda yer alan 4 oyuncunun, futbola Bursa´da başlaması öne çıktı. Hücum hattında yer alan Enes Ünal, futbola 2006 yılında Bursaspor´da başlarken, profesyonelliğe de burada geçiş yaptı. 2015/16 sezonunda genç oyuncu İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City´ye transfer olarak, futbol yaşantısını yurt dışında sürdürüyor.
A Milli Takım´ın savunmadaki isimlerinden Mehmet Zeki Çelik de 2008 yılında Yavuz Selimspor´a başlarken, bir yıl sonra Bursaspor´a geçiş yaptı. Profesyonelliğe de Bursaspor´a geçen Çelik, 2016 yılına kadar Bursa futboluna hizmet verirken, bir dönem de bir diğer Bursa ekibi Karacabey Belediyespor´da forma giydi.
Uzun yıllardır A Milli Takım için ter döken Ozan Tufan da, futbola 2005 yılında Bursaspor´da başladı. 10 yıl boyunca Bursa ekibinde ter döken ve profesyonelliğine burada adım atan Tufan, 2015/16 sezonunda ise Fenerbahçe´ye transfer oldu.
Futbola 2007 yılında Bursaspor´da başlayan A Milli Takım kalecilerinden Altay Bayındır da, 3 yıl buradaki futbol eğitiminin ardından, Bursa ekipleri ardından TSE Arabayatağıspor ve Bursa Yolspor´da bir süre forma giydi. 2013 yılında MKE Ankaragücü´ne geçen Bayındır, burada profesyonelliğe geçti.
Bu 4 ismin yanı sıra; kadroda yer alan Umut Meraş da, 2018/19 sezonunda Bursaspor´a transfer olurken, burada gösterdiği performans ile Milli davet aldı. Genç savunmacı, 2019/20 sezonunda ise Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre´a transfer oldu.
Öte yandan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları için Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından oluşturulan kadroda ise iki genç Bursasporlu oyuncu İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-03-24 11:43:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enflasyon yerine Bursalı kazanıyor
YEREL HABERLER Enflasyon yerine Bursalı kazanıyor
Osmangazi Hayvan Barınağı Trabzon’a örnek oldu
YEREL HABERLER Osmangazi Hayvan Barınağı Trabzon’a örnek oldu
Saatler süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı Bölgede soğutma çalışması sürüyor, zarar ise çok büyük
YEREL HABERLER Saatler süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına ...
Şehit polise adanan projeye Bursa’dan destek
YEREL HABERLER Şehit polise adanan projeye Bursa’dan destek
TFF 1. Lig’de en çok gol Bursaspor maçlarında oldu
YEREL HABERLER TFF 1. Lig’de en çok gol Bursaspor maçlarında oldu
TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki evin duvarına çarptı
YEREL HABERLER TIR, önce elektrik direğine ardından yol kenarındaki ...
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Türkiye Yeşil Mutabakatta yerini almalı”
YEREL HABERLER DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Türkiye Yeşil Mutabakatta ...
Nilüferli kadın çalışanlar tabata ile form tutuyor
YEREL HABERLER Nilüferli kadın çalışanlar tabata ile form tutuyor
Bursa’nın turizm portalı yayında
YEREL HABERLER Bursa’nın turizm portalı yayında
Karacabey Belediyesi, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü oluyor
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi, ihtiyaç sahipleri ile ...
Bursa'da kulüp antrenörü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da kulüp antrenörü, Kovid-19 nedeniyle hayatını ...
Bursaspor'da Mustafa Er faktörü
YEREL HABERLER Bursaspor'da Mustafa Er faktörü
Bursa'da tır eve girdi, mahalle elektriksiz kaldı
YEREL HABERLER Bursa'da tır eve girdi, mahalle elektriksiz kaldı
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: İngiliz ...
Tedbir alınmazsa tarihî çarşılı köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya Her yağmurda tarihî köprünün içinden dere akıyor Dünyada sadece 4 örneği var
YEREL HABERLER Tedbir alınmazsa tarihî çarşılı köprü yıkılma ...
Şiirsel Taş “Sekoyana’nın Kapıları”nı çocuklar için araladı
YEREL HABERLER Şiirsel Taş “Sekoyana’nın Kapıları”nı çocuklar için ...
Bursa’da tarımda da atıklar sıfırlanıyor
YEREL HABERLER Bursa’da tarımda da atıklar sıfırlanıyor
Ham madde konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor Bir çok kişi üretime ara vermek zorunda kaldı
YEREL HABERLER Ham madde konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor Bir ...
Bursa’da kırmızı alarm Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Vaka sayısında yüzde 100 artış var"
YEREL HABERLER Bursa’da kırmızı alarm Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. ...
Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (3)
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (3)
Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (2)
Bursa’da fabrika yangını...Milyon değerindeki malzemeler küle döndü Fabrikada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle etrafındaki 3 fabrikaya sıçradı
YEREL HABERLER Bursa’da fabrika yangını...Milyon değerindeki ...
Bursa'da mobilya fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya fabrikasında yangın
Yenisehir-Bilecik yolunda beton mikseri devrildi, araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Yenisehir-Bilecik yolunda beton mikseri devrildi, ...