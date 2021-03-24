Camide dünyaya geldiler, cemaat sahip çıktı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir camide 4 yavru dünyaya getiren kediye cemaat sahip çıktı. Kediler büyüyene kadar cemaat tarafından bakılacak.

Züferbey Camii’nde cumartesi günü 4 yavru dünyaya getiren kedi için ilçe müftülüğü devreye girdi. Kedilerin büyüyene kadar cami içerisinde bakılmasına karar verildi. Olay 20 Mart Cumartesi günü yaşandı. Namaz kılmak için camiye gelen Selim Korkmaz, yavru kedi seslerini duyunca sese yöneldi. Caminin bir köşesinde iki yavrusu ile bir kediyi gören Selim Korkmaz, yavruları ve anneyi bir kutuya koydu. Bu sırada 2 yavru daha dünyaya getiren kedi, 4 yavrusu ile birlikte kutuda bakılmaya başlandı. Daha sonra durum müezzin Muhammed Bilgehan Demirtaş’a iletildi. Kedilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için bölgedeki veteriner hekimlerden destek alınırken, kedilerin sağlıklarında herhangi bir sıkıntı olmadığı belirlendi.

Kutu içerisinde yaşamaya devam eden kedilerle ilgili havaların soğuk olması sebebiyle müftülük ile irtibata geçildi. Kedilerin havalar ısınana ve büyüyene kadar cami içerisindeki kutuda bakılmasına izin verildi. Cemaat ve cami görevlileri tarafından bakımı üstlenilen kediler büyüyene kadar camide bakılacak. Kedilerin sağlık kontrolleri ise bölgedeki bir veteriner hekim tarafından gönüllü olarak yapılacak.

“Merhamet etmeyene merhamet edilmez”

Müezzin Muhammed Bilgehan Demirtaş, “Kedileri görünce ne yapacağız diye düşündük. 4 yavrumuz var. Havalar soğuk, yavruları dışarıya koysak olmaz. Müftülük de izin verdi. Yavrularımız büyüyüp kendilerine bakabilecek erişkinliğe ulaşana kadar camimizde bakılacak. Çünkü merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruluyor. Hayvanlar bizimle birlikte dünyayı paylaşıyor. Rabbimiz inşallah yavrularımıza sağlıklı bir şekilde büyütmeyi nasip eyler” dedi.

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