Bursa'da kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)-BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. Mart ayında yağan kar, bahçe ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü. Bursa´nın yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Orhangazi ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte park, bahçe ve araçlar beyaza büründü. Mart ayının son haftasında yağan karı görenler, şaşkınlık yaşadı. Şehir merkezinde ise karla karışık yağmur etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden alınan bilgilere göre Bursa´nın yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışının 2 gün sürmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2021-03-24 14:27:39
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