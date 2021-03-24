Bursa'da kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)-BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. Mart ayında yağan kar, bahçe ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü. Bursa´nın yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Orhangazi ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte park, bahçe ve araçlar beyaza büründü. Mart ayının son haftasında yağan karı görenler, şaşkınlık yaşadı. Şehir merkezinde ise karla karışık yağmur etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden alınan bilgilere göre Bursa´nın yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışının 2 gün sürmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-03-24 14:27:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.