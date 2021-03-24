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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada ağır yaralanan genç hayata 8 gün tutunabildi

İHA

Kazada ağır yaralanan genç hayata 8 gün tutunabildi

İnegöl'de meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç hayata ancak 8 gün tutunabildi. Ölüm haberi ailesini yasa boğdu
Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolunda meydana geldi. Sercan İnci'ye (16), bir arkadaşıyla bisikletleriyle karşıdan karşıya geçmek istediği sırada karşı istikametten gelen M.S. idaresindeki 16 ABZ 16 plakalı kapalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç minibüsün ön camına, ardından kaldırıma düşerek ağır yaralandı. Sercan İnci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyan ailesi hastaneye koştu. Kaza ânı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 8 gündür tedavi gören genç bugün hayatını kaybetti. Ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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