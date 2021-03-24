Aydın: "Halkımıza hizmetkâr olmaya geldik"

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ”Biz makama değil, halkımıza hizmetkâr olmaya geldik” dedi.

Belediye Başkanı Davut Aydın, maksatlarının halka hizmet olduğunu ifade ederek, “Halkın derdiyle dertlenmeye, mutluluklarına ortak olmaya geldik. Bizim için halkımız başımızın tacıdır. Hiç kimseyi siyasî görüşünden dolayı ayrı tutmadık. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü asla vermedik. Gece gündüz demeden halkımızın emrindeyiz. İlçemize hakimiz, meselelerin çözümü için buradayız. Bahane üretmek bizim işimiz değil, bu halka en iyi hizmet için yapılması gererken her şeyi yaptığımızdan ve yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Davut Aydın, “Halkımız bizlere sosyal medyanın haricinde gerek telefonla, gerekse bizleri ziyaret ederek her daim gönül rahatlığı ile ulaşabilir. Onlar gelemez ise biz onlara seve seve gideriz. Kimseye küskünlüğümüz yok, yeter ki ortak sevdamız Yenişehir olsun” dedi.

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