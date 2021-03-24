Bursa'da kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü (2)

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ŞEHİR MERKEZİNDE DE YAĞDIBursa'da şehir merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kar yağışı karşısında kimileri şemsiyesini açarken kimileri de kapalı alanlara sığındı.Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-03-24 15:12:13



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