Bursa'da kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü (3)

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ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sabah saatlerinden itibaren İnegöl ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kış lastiği takılı olmayan ve zincir bulunmayan araçlar, İnegöl-Bursa Karayolu'ndaki Ümitalan rampasında yolda kaldı. Rampada araç kuyruğu oluştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-24 15:20:29



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