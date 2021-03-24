İznik'te mart ayında kar sürprizi

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Bursa'nın İznik ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Çandarlı Mahallesi'nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İznik'in bazı yüksek mahalleleri ise öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. İznik'te gece saatlerinde aralıklarla yağan kar sabah saatlerinde etkisini artırdı. İznik'e bağlı dış mahallelerde bazı yollar kapanma noktasına geldi.

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