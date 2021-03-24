İnegölspor - Ankara Demirspor: 0-2

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(DHA)-STAT: İnegöl ilçesi

HAKEMLER: Volkan Okur(xx), Caner Eroğlu(xx), Mustafa Onur Özgenç(xx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek (xx)Seydi Kayasoy (xx), Samet Günhan (xx), Metin Yüksel (xx), Erdem Seçgin (xx)(Dk. 78 Bünyamin Yavaşoğlu x), Abdulkadir Kuzey (xx), Mehmet Özdıraz (xx) (Dk. 70 Selimcan Temel x), Oğuz Çetinkaya (xx), Ogün Çalışkan (xx), Ali Aydemir (xx) (Dk. 70 Fatih Üge x), Fatih Çiplak (xx) (Dk. 78 Yunus Emre Duyan x)

ANKARA DEMİRSPOR: Fatih Gülmez(xx)Kamil İçer (xx), Hasan Küçcük (xx) (Dk. 89 Hüseyin Güngör ?), Mustafa Kayabaşı (xx) (Dk. 90 Ahmet Sivri ?), Serdar Eylik (xx)(Dk. 90+2 Mustafa Fettahoğlu ?), Harun Aydın (xx), Ahmet Devret (xx), Hasan Kaya (xx)(Dk. 89 Turan Yılmaz ?), Taner Koç (xx), Rahmi Can Karadaş (xx), İlker Avşar (xx) (Dk. 89 Sergen Yakupçebioğlu ?)

GOLLER: Dk. 73 Hasan Kaya, Dk . 75 İlker Avşar (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Rahmi Can Karadaş, Ahmet Devret, Harun Aydın(Ankara Demirspor)Misli.com 2´nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor sahasında Ankara Demirspor´a 2-0 mağlup oldu.14´üncü dakikada gelişen İnegölspor atağından Mehmet´in ceza sahasına attığı topla buluşan Ali´nin vuruşu az farkla auta çıktı.

73´üncü dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında ceza sahasına giren Hasan´ın, ayağının dışıyla vuruşunda uzak direğe çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

75´inci dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan İlker´in şutunda top ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ankara Demirspor deplasmanda İnegölspor´u 2-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-24 16:09:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.